Школу на 1100 мест построят в подмосковном Подольске к концу 2021 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Строительство школы, рассчитанной на 1100 мест, в городском округе Подольск готово более чем на 50 процентов. Полностью работы будут завершены до конца текущего года. Эту информацию «Радио 1» предоставили в Минстройкомплекса Московской области.

— На площадке задействованы порядка 150 строителей. Они выполняют кровельные, отделочные и фасадные работы, — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он также добавил, что на объекте ведется установка оконных блоков и монтаж внутренних инженерных сетей. По плану, здание будет состоять из четырех этажей. В нем будут предусмотрены современные просторные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, актовые и спортивные залы, библиотеки, столовая и многое другое.

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