Компьютеры и интерактивные доски получат 350 школ Подмосковья в 2021 году

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Школы Московской области получат в этом году компьютеры и интерактивные доски. Поступления ожидают 350 региональных общеобразовательных учреждений. Об этом сообщается на телеканале «360» со ссылкой на министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину.

Благодаря этому педагоги смогут сделать уроки разнообразными, а также создать новые возможности для учебы.

В областном ведомстве успокоили родителей, которые переживают о том, что их детей постепенно переведут на домашнее онлайн-обучение. Ирина Каклюгина подчеркнула, что цифровые сервисы не вытеснят очное обучение. Живое общение учителей с детьми всегда будет на первом месте в образовательной сфере.

Помимо этого, именно цифровая образовательная среда поможет тем школьникам, которые пропустили занятия по причине болезни, не отставать от программы.

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