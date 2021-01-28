Ежегодную подачу заявления на компенсацию за детсад отменили в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Родителям дошкольников в Московской области больше не нужно подавать заявление на компенсацию оплаты за детский сад. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправление.

— Раньше для того, чтобы продлить услугу, родители малышей должны были ежегодно подавать новое заявление на подмосковном портале госуслуг или в детском саду, — рассказал руководитель ведомства Максим Рымар.

Однако в этом году услуга переведена в проактивный режим. Это означает, что компенсация будет продлеваться автоматически. Подавать заявление нужно только один раз при записи ребенка в детсад.

При определении размера выплат, будет учитываться число детей в семье. На первого ребенка размер компенсации составит 20 процентов от среднего размера платы, на второго — 50 процентов, на третьего и последующих — 70 процентов.

Читайте также: Детский сад со столярной мастерской появится на востоке Москвы