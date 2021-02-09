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Задержан обвиняемый в нападении на полицейского в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Задержан обвиняемый в нападении на полицейского в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия

В столице задержан мужчина, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи намерены ходатайствовать перед судом, чтобы обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По версии следствия, 23 января мужчина 1992 года рождения участвовал в несанкционированной акции недалеко от Страстного бульвара. Во время мероприятия он набросился на полицейского с кулаками, ударив несколько раз в область головы и туловища, сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу Москве.

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