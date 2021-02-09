Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1»

Фото: instagram.com/lewishamilton

Семикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1» Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом.

Согласно условиям нового контракта пилота с командой Mercedes, в 2021 году выплаты Хэмилтона составят 40 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает The Sun, за текущий год Хэмилтон заработает больше, чем ближайшие к нему пилоты в топе вместе взятые.

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен получит 18 миллионов фунтов за год, а участник команды Ferrari Шарль Леклер и пилот McLaren Даниэль Риккардо заработают по 10,19 миллиона фунтов.

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