Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1»
Семикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1» Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом.
Согласно условиям нового контракта пилота с командой Mercedes, в 2021 году выплаты Хэмилтона составят 40 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщает The Sun, за текущий год Хэмилтон заработает больше, чем ближайшие к нему пилоты в топе вместе взятые.
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен получит 18 миллионов фунтов за год, а участник команды Ferrari Шарль Леклер и пилот McLaren Даниэль Риккардо заработают по 10,19 миллиона фунтов.
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