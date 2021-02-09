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Банк России заявил о снижении чистого оттока капитала в январе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Банк России заявил о снижении чистого оттока капитала в январе

Кирилл Николаев

Экономика

Чистый отток капитала из России частным сектором в январе 2021 года снизился на 12,09 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом во вторник, 9 февраля, свидетельствуют данные Банка России.

Отмечается, что чистый отток капитала в январе составил восемь миллиардов долларов. В январе 2020 года показатель находился на уровне 9,1 миллиарда долларов.

По данным Центробанка, в 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил 47,8 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.

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