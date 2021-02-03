Российская экономика стала менее уязвимой к возможному введению санкций

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Ряд факторов снижает уязвимость экономики России к возможным новым санкциям, заявила глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.

По словам Даниловой, среди основных факторов — сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровень валютизации банковских балансов за последние годы. Также повлияло и уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ во время пандемии.

— Все эти факторы отчасти снижают уязвимость российского рынка к возможным санкциям, — ответила она на вопрос о вероятности введения новых санкций в отношении России с приходом нового президента США Джо Байдена.

Данилова также отметила, что Центробанк уже привык к возможному введению новых санкций.

— У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и РЕПО, — отметила Данилова в интервью РИА Новости.

Также она указала на временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в 2020 году из-за пандемии. Все эти меры показали себя с хорошей стороны: уже в апреле российский долговой рынок восстановился — быстрее, чем в большинстве других стран.

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