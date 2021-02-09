Ребенка госпитализировали после падения наледи с крыши в Электростали

Фото: Anton GERDO

В больницу Московской области доставлен 12-летний мальчик после падения на него наледи с крыши дома.

Инцидент произошел утром во вторник, 9 февраля, в городе Электростали. Мальчик проходил возле дома, в какой-то момент образовавшаяся на крыше наледь соскочила и упала ему на голову. Ребенок было госпитализирован с ушибленными ранами головы.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

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