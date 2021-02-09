Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательных учреждений в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Порядка 90 новых учреждений образования появится в столице до 2023 года. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, например, в Южном Бутове за последние годы построили два блока начальных классов, два детских сада, планируется ввести еще один детский сад и блок начальных классов. Кроме того, глава города уточнил, что школа № 2007 с физико-математическим уклоном является одной из лучших в столице. Сотни ее учащихся ежегодно становятся призерами школьных олимпиад и конкурсов регионального и всероссийского уровней.

— Школа будет, надеюсь, сдана уже в этом году, и 1 сентября ученики пойдут в эту прекрасную школу, оснащенную всем необходимым для современного обучения, — заявил Сергей Собянин.

Строительство нового корпуса начали в марте 2019 года. На данный момент специалисты завершают монтаж стен и перегородок, ведут фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем. Четырехэтажный корпус площадью 6,1 тысячи квадратных метров возведут по индивидуальному проекту.

Занятия физкультурой в школе будут проходить в хорошо оснащенных спортивных залах, оборудованных раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря. Также учебное заведение оборудуют актовым залом с артистическими комнатами, библиотеками и медиатеками, столовой на 150 мест, передает официальный портал мэра столицы.

На школьном дворе создадут спортивное ядро с футбольным полем, площадкой для гимнастики и беговой дорожкой. На территории учреждения появятся клумбы, цветники и газоны, специалисты высадят деревья и декоративные кустарники. Завершить строительство здания планируют в 2021 году, рассказал глава города.

Он также отметил, что с 2011 года в столице построили 407 зданий образовательных учреждений, в том числе 296 детских садов и 111 школ. Из них 259 возвели за счет средств городского бюджета, 148 — за счет инвесторов.

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