Качественно и не реже двух раз в день: эксперт рассказал о важности чистки зубов

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О том, какая именно чистка зубов является самой важной, главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Янушевич рассказал NEWS.ru в День стоматолога, который отмечается во всем мире 9 февраля.

— Очень важно, чтобы человек проводил качественную чистку зубов. В Швейцарии, например, было проведено исследование, во время которого одна группа чистила зубы качественно, но редко — один раз в неделю, — отметил эксперт.

В свою очередь вторая группа участников эксперимента делала это неправильно, но каждый день. В результате выяснилось, что спустя полгода у первой группы добровольцев было меньше поражений зубов, чем у второй.

При этом, по словам Олега Янушевича, важно следить за количеством потребляемых фруктов и овощей, которые оказывают большое влияние на состояние зубной эмали. Рекомендовано чистить зубы дважды в день.

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