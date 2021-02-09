Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Качественно и не реже двух раз в день: эксперт рассказал о важности чистки зубов
Фото: pixabay.com

Качественно и не реже двух раз в день: эксперт рассказал о важности чистки зубов

Елена Фролова

Здоровье

О том, какая именно чистка зубов является самой важной, главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Янушевич рассказал NEWS.ru в День стоматолога, который отмечается во всем мире 9 февраля.

— Очень важно, чтобы человек проводил качественную чистку зубов. В Швейцарии, например, было проведено исследование, во время которого одна группа чистила зубы качественно, но редко — один раз в неделю, — отметил эксперт.

В свою очередь вторая группа участников эксперимента делала это неправильно, но каждый день. В результате выяснилось, что спустя полгода у первой группы добровольцев было меньше поражений зубов, чем у второй.

При этом, по словам Олега Янушевича, важно следить за количеством потребляемых фруктов и овощей, которые оказывают большое влияние на состояние зубной эмали. Рекомендовано чистить зубы дважды в день.

Читайте также: Врач рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать запах изо рта

состояние зубовзубстоматология
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте