Грузовик сбил двух пешеходов в центре Москвы
Россия, Москва, Большая Переяславская улица, 50 Карта всех событий
Авария произошла на пешеходном переходе на Большой Переяславской улице.
— На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Как сообщили в ГИБДД, пострадавшая девушка отказалась от госпитализации. Грузовик сейчас находится на обочине, движение транспорта не затруднено.
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