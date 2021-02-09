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Грузовик сбил двух пешеходов в центре Москвы
Пешеход / Фото: Анна Быкова

Грузовик сбил двух пешеходов в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Большая Переяславская улица, 50 Карта всех событий

Авария произошла на пешеходном переходе на Большой Переяславской улице.

— На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

ДТП на Большой Переяславской улице / Видео: Дептранс Москвы

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшая девушка отказалась от госпитализации. Грузовик сейчас находится на обочине, движение транспорта не затруднено.

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