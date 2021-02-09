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Московские росгвардейцы задержали пьяного водителя, сбившего двух пешеходов
Фото: rosgvard.ru

Московские росгвардейцы задержали пьяного водителя, сбившего двух пешеходов

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники вневедомственной охраны задержали водителя иномарки, который в нетрезвом виде сбил переходивших по пешеходному переходу женщин на севере Москвы. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии.

Отмечается, что патрулировавшие улицы росгвардейцы стали свидетелями ДТП. Они тут же вызвали на место происшествия скорую помощь и оказали пострадавшим женщинам доврачебную помощь.

Водителем иномарки, которого задержали сотрудникам вневедомственной охраны, оказался ранее судимый 42-летний москвич. Он был передан прибывшим сотрудникам полиции. Уточняется, что от мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Видео: Росгвардия

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