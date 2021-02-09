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Джанабаева о цифровизации прессы: «Есть издания, которые мы привыкли держать в руках»
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Джанабаева о цифровизации прессы: «Есть издания, которые мы привыкли держать в руках»

Никита Абрамов

Звезды

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками наблюдениями о цифровизации печатных изданий в современности.

— В наше время почти вся печатная пресса перешла в цифру, но ведь есть издания, которые мы привыкли держать в руках, и это доставляло определенные эмоции! — написала Альбина в своем микроблоге.

На снимке Альбина лежит на кровати, держа в руках журнал. Подписчики оценили красоту фотографии.

«А я тоже так ложусь, когда ноги устали»; «Нереальная! Веселая»; «Красивая вы женщина», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Джанабаевой.

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