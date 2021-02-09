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10 февраля в народном календаре носит название Ефремова дня, который также известен как День домового. В эту дату почитают память преподобного Ефрема Сирина.

Этот святой считается сверчковым защитником. В связи с этим 10 февраля нельзя убивать насекомых, включая пауков, тараканов, клопов и сверчков. Домовой может обидеться и напустить на жилище болезни и несчастья.

Женщинам 10 февраля следует после полудня больше времени уделить любованию собой в зеркале — этот ритуал поможет сохранить красоту и молодость на многие годы.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 10 февраля, чтобы избежать несчастья и болезней

Приметы погоды гласили, что ветер в этот день говорит о грядущем сыром лете, а почерневший лес — об оттепели. Если же над лесом стоит густой воздух, следует ждать ненастья и дождя.

10 февраля отмечается День дипломатического работника в России. Этот профессиональный праздник был установлен в 2002 году по случаю 200-летия Министерства иностранных дел России.

В этот день родились советский писатель Борис Пастернак, немецкий драматург Бертольд Брехт, российская телеведущая Роза Сябитова, советский разведчик Алексей Ботян, народный артист СССР Владимир Зельдин и советский писатель Георгий Вайнер.

Именины отмечают Георгий, Федор, Владимир, Ольга, Леонтий, Игнатий и Яков.

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