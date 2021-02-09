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«Фото без всего»: Анфиса Чехова опубликовала новый снимок в Инстаграм
Фото: youtube.com / Ходят Слухи

«Фото без всего»: Анфиса Чехова опубликовала новый снимок в Инстаграм

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала фотографию, на которой она предстала перед подписчиками без фильтров и обработки.

— Короче, вот вам фото без всего. Без фильтров, фотошопа, обработки, композиции, декораций и смысла. Критикуйте. Я готова, — подписала снимок Чехова.

Также актриса посетовала, что мир с его «идеальной инстаграмной кожей и картинкой» скатывается.

Подписчики наперебой решили поддержать Анфису.

«Красивая! И точка!»; «Красивая, только слишком худая»; «Анфиса вы красивая и без фильтров», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Чеховой.

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внешностьАнфиса Чеховавозраст
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