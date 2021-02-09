Около 14 тысяч мигрантов въехало в РФ по упрощенной системе для работы на стройках

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Около 14 тысяч мигрантов въехало на территорию Российской Федерации в упрощенном порядке для работы на строительных площадках с декабря 2020 года. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России Никита Стасишин.

По его словам, в основном граждане СНГ из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана привлечены для работы на объектах в Москве, Московской, Амурской, Ленинградской и Сахалинской областях, а также в Республике Татарстан и Красноярском крае.

Стасишин добавил, что в Минстрой поступают многочисленные обращения от застройщиков по вопросу привлечения мигрантов для работы на строительных объектах. В настоящее время уже поступили обращения от 40 строительных организаций, одобрены обращения от 10 компаний. Общий срок рассмотрения заявок составляет от 7 до 10 дней, сообщает ТАСС.

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