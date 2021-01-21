В МВД подсчитали приехавших в Россию в 2020 году мигрантов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В период с января по ноябрь 2020 года в Россию 5,2 миллиона иностранных граждан, это на 70,2 процента ниже, чем за аналогичный период 2019 года, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Как отметили в ведомстве, 80,4 процента приехавших в страну иностранцев были из стран — членов Содружества Независимых Государств. Из Евросоюза прибыли 7,3 процента мигрантов. На граждан других стран приходится 12,4 процента от миграционного потока.

При этом 44 процента иностранцев прибыли в Россию с частными целями, по работе нашу страну посетили 24 процента приезжих, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МВД представит новый законопроект по цифровизации системы миграции.

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