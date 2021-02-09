Российским судьям рекомендовали не писать о политике в соцсетях

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Российским судьям не следует высказываться в социальных сетях о незавершенных судебных делах и политике. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель председателя Верховного суда РФ — председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.

По его словам, в настоящее время судьи регистрируются в соцсетях. Там они общаются с семьей и друзьями, а также высказываются о происходящих событиях.

— Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию, — цитирует Рудакова РИА Новости.

Рудаков напомнил, что судья должен придерживаться профессиональной этики не только в рабочее, но и в нерабочее время. Любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб его репутации.

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