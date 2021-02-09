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Председатель Верховного суда РФ заявил о снижении числа осужденных с 1999 года
Фото: https://pixabay.com

Председатель Верховного суда РФ заявил о снижении числа осужденных с 1999 года

Кирилл Николаев

Происшествия

Число осужденных в России сократилось более чем в два раза с 1999 года. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

По его словам, количество лиц, в отношении которых уголовные преследования прекращены судом, увеличилось с 2 процентов в 1999 году до 25 процентов в 2020 году. В общем порядке судебного разбирательства суды прекратили уголовные преследования в отношении 32 процентов обвиняемых.

Лебедев напомнил, что с 2016 года предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. Число освободившихся людей по этому основанию выросло с 5700 в 2016 году до 62 тысяч в прошлом году, сообщает ТАСС.

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