Председатель Верховного суда РФ заявил о снижении числа осужденных с 1999 года
Число осужденных в России сократилось более чем в два раза с 1999 года. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
По его словам, количество лиц, в отношении которых уголовные преследования прекращены судом, увеличилось с 2 процентов в 1999 году до 25 процентов в 2020 году. В общем порядке судебного разбирательства суды прекратили уголовные преследования в отношении 32 процентов обвиняемых.
Лебедев напомнил, что с 2016 года предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. Число освободившихся людей по этому основанию выросло с 5700 в 2016 году до 62 тысяч в прошлом году, сообщает ТАСС.
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