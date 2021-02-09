Человека спасли из горящей квартиры на северо-западе столицы
Пожар произошел в квартире на улице Народного ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
— В 19:07 поступила информация о возгорании в квартире на последнем этаже пятиэтажки на улице Народного Ополчения, дом 52, корпус 2, — сообщили в пресс-службе ТАСС.
До приезда пожарных хозяйка квартиры вместе с детьми вышла на улицу. Также из горящей квартиры был спасен мужчина, его передали бригаде скорой помощи. В 19:24 возгорание было потушено, площадь пожара составили четыре квадратных метра.
Источник в экстренных службах также рассказал, что четверо детей были госпитализированы, мужчина погиб.
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