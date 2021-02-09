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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на северо-востоке Москвы
Фото: СК РФ / Свердловская область

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на северо-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Палехская улица Карта всех событий

Следственный комитет проверку по факту смерти мужчины в одной из квартира на северо-востоке города.

Во вторник в квартире на улице Палехской полицейские нашли тело мужчины 1966 года рождения. На месте работают следователи и криминалисты, сообщает агенство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы погиб мужчина, который проживал со своей матерью. Женщина находилась в соседней комнате, когда услышала шум. Своего сына она обнаружила лежащим на полу уже мертвым.

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