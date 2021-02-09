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Астролог Володина рассказала об уникальной неделе февраля
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Володина рассказала об уникальной неделе февраля

Никита Абрамов

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала об уникальной неделе февраля. По ее словам, такое скопление сил гороскопа случается довольно редко.

— Мы проживаем уникальную неделю. Сейчас пять из семи основных сил гороскопа собрались в Водолее: Сатурн, Юпитер, Венера, Меркурий и Солнце, — поделилась Володина.

Астролог рассказала, что к 10 февраля к этому скоплению небесных тел присоединится еще и Луна, что запустит одно из самых удивительных новолуний за ближайшие годы.

— Шесть планет в Водолее собирались всего единожды: с 12 по 14 февраля 1962 года, — рассказала астролог.

Володина отметила в своем Instagram-аккаунте, что это скопление планет могло привести тогда к глобальной катастрофе.

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предсказаниеастрологияВасилиса Володина
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