«Ощущение из детства»: Арзамасова поделилась с подписчиками радостью от зимы

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась со своими подписчиками своими радостными эмоциями от зимы и снега.

— Мне в этом году так нравится зима! Почему-то поймала ощущение из детства: снег хрустит под ногами та-а-ак вкусно! — написала Лиза.

По словам актрисы, ей не хочется торопить приход весны, потому что нынешней зимой она наслаждается и хрустом снега и приятным морозом.

Подписчики выразили свой восторг под постом Арзамасовой в Instagram.

«Прекрасное фото, Лизонька»; «Да, в этом году зима настоящая»; «Лиза, вам очень к лицу зима!» — написали поклонники в комментариях.

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