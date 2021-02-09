«Ощущение из детства»: Арзамасова поделилась с подписчиками радостью от зимы
Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась со своими подписчиками своими радостными эмоциями от зимы и снега.
— Мне в этом году так нравится зима! Почему-то поймала ощущение из детства: снег хрустит под ногами та-а-ак вкусно! — написала Лиза.
По словам актрисы, ей не хочется торопить приход весны, потому что нынешней зимой она наслаждается и хрустом снега и приятным морозом.
Подписчики выразили свой восторг под постом Арзамасовой в Instagram.
«Прекрасное фото, Лизонька»; «Да, в этом году зима настоящая»; «Лиза, вам очень к лицу зима!» — написали поклонники в комментариях.
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