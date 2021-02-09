Турция заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космосе

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Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

По его словам, обе страны заинтересованы в обоюдном сотрудничестве в космической сфере. Йылдырым рассказал, что собирался провести встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но она не состоялась из-за пандемии. Он добавил, что Турция с большой долей вероятности использует российский корабль «Союз» для полета своего космонавта.

— Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, — цитирует Йылдырыма ТАСС.

Ранее Роскосмос предложил ученым начать готовиться к отправке космонавтов на Луну.

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