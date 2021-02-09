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Турция заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космосе
Фото: pexels.com / Aydın Kiraz

Турция заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космосе

Кирилл Николаев

Технологии

Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

По его словам, обе страны заинтересованы в обоюдном сотрудничестве в космической сфере. Йылдырым рассказал, что собирался провести встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но она не состоялась из-за пандемии. Он добавил, что Турция с большой долей вероятности использует российский корабль «Союз» для полета своего космонавта.

— Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, — цитирует Йылдырыма ТАСС.

Ранее Роскосмос предложил ученым начать готовиться к отправке космонавтов на Луну.

Читайте также: Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Роскосмосразвитие сотрудничестваТурция
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