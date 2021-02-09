Сын экс-президента США Трампа набрал более миллиона подписчиков в Telegram

Фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, набрал более одного миллиона подписчиков в своем Telegram-канале.

По информации в учетной записи Трампа-младшего, 9 февраля в его Telegram-канале насчитывается более 1,002 миллиона подписчиков.

Сын бывшего президента США начал пользоваться этим мессенджером летом 2019 года, и 23 января 2021 года он сообщил, что будет публиковать материалы в своем Telegram-канале, так как недоволен политикой других социальных сетей.

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