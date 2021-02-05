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«За спиной Байдена — финансисты»: эксперт рассказал о векторе новой политики США
Фото: whitehouse

«За спиной Байдена — финансисты»: эксперт рассказал о векторе новой политики США

Елена Фролова

В мире

Внешняя политика Соединенных Штатов Америки во время президентства Джо Байдена подвергнется значительным изменениям. Своим мнением на эту тему с телеканалом «360» поделился политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт считает, что если экс-лидер США Дональд Трамп пытался навести порядок внутри страны, то нынешний глава Белого дома собирается расширить границы контроля государства в мире. К примеру, будет увеличено военное присутствие в некоторых регионах.

— Сегодня Байден, как я понял, больше надеется на цветные революции. Если Трампа интересовали Соединенные Штаты, то действующий президент оценил его политику как изоляционизм. Байдена Соединенные Штаты волнуют очень мало. Он не глава государства — он глава корпорации «США и Ко», — пояснил Журавлев.

По его словам, в приоритете политики Байдена — активное расширение, захват все большего контроля над миром. При этом политолог добавил, что Штатами по большей части управляют финансисты, поэтому их главный способ борьбы не оружие, а деньги. В связи с этим эксперт предполагает, что на развязывание войны США пойдет только в крайнем случае.

Ранее стало известно, что Джо Байден дал обещание в жесткой форме противостоять действиям России. Как пишет «Царьград», заявление было озвучено во время выступления американского лидера в Госдепартаменте.

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