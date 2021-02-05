Кремль заявил о неприемлемости ультиматумов от Байдена

Фото: Пресс-служба Госдумы

Высказывания ультимативного характера, которые позволяет себе президент США Джо Байден, не являются приемлемой риторикой. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер выступил с первой программной речью по внешней политике. В числе прочего он пообещал заставить Россию «платить» за свои действия.

— Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, — заявил Песков, комментируя слова Байдена.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не слушала и не собирается внимать каким-либо «менторским заявлениям» извне. По мнению Пескова, глава Белого дома занял агрессивную и неконструктивную позицию, что не может не вызывать сожаления.

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