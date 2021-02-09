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СМИ: Скончался индийский актер и продюсер Раджив Капур
Фото: pixabay.com

СМИ: Скончался индийский актер и продюсер Раджив Капур

Никита Абрамов

Общество

Индийский актер и режиссер Раджив Капур скончался в возрасте 58 лет во вторник, 9 февраля. Об этом сообщает The Times of India.

Причиной смерти, по словам издания, стал сердечный приступ.

Раджив Капур родился в семье знаменитой индийской кинематографической династии Капуров. Он сын легендарного индийского актера и режиссера Раджа Капура. Дядями Раджива были звезды болливудского кинематографа Шамми и Шаши Капуры.

Советский и российский зритель знаком с творчеством Раджива по фильмам «Небеса» и «Могущественный». В качестве кинопродюсера он снял множество лент. Из них в России наибольшую известность обрела «Книга любви».

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