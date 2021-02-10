Движение на участке МКАД восстановили в полном объеме

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 42-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на 42-м километре Московской кольцевой автодороги восстановлено в полном объеме. Об этом в среду, 10 февраля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее стало известно, что движение было затруднено на участке в три километра на 42-м километре МКАД, перед Профсоюзной улицей. В первой и второй полосах трассы грузовики не могли преодолеть подъем.

К настоящему времени препятствие устранено, дорожное движение осуществляется в обычном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

Читайте также: Восстановлено движение после ДТП перед Киевским шоссе