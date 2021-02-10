СМИ: Туристическая группа из Москвы пропала на перевале Дятлова

Кадр из сериала «Перевал Дятлова», 2020 год

Группа туристов из столицы пропала на перевале Дятлова. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на осведомленный источник в среду, 10 февраля.

Уточняется, что группа должна была уехать с перевала в 8 утра по местному времени, но она до сих пор не вышла на связь. По словам источника издания, туристы приехали на перевал Дятлова почтить память группы, которая погибла в феврале 1959 года.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области сообщили РИА Новости, что на данный момент на перевале находятся три туристические группы, все они на связи. Информации о пропаже туристов не поступало.

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