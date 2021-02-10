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СМИ: Туристическая группа из Москвы пропала на перевале Дятлова
Кадр из сериала «Перевал Дятлова», 2020 год

СМИ: Туристическая группа из Москвы пропала на перевале Дятлова

Виктория Родимкина

Происшествия

Группа туристов из столицы пропала на перевале Дятлова. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на осведомленный источник в среду, 10 февраля.

Уточняется, что группа должна была уехать с перевала в 8 утра по местному времени, но она до сих пор не вышла на связь. По словам источника издания, туристы приехали на перевал Дятлова почтить память группы, которая погибла в феврале 1959 года.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области сообщили РИА Новости, что на данный момент на перевале находятся три туристические группы, все они на связи. Информации о пропаже туристов не поступало.

Далее по теме: Стало известно местонахождение «пропавшей» на перевале Дятлова группе москвичей

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