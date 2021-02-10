Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно местонахождение «пропавшей» на перевале Дятлова группы москвичей
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Стало известно местонахождение «пропавшей» на перевале Дятлова группы москвичей

Наталия Белова

Виктория Родимкина

Происшествия

Группа туристов из Москвы, которую ранее СМИ посчитали пропавшей на перевале Дятлова, на данный момент находится в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в среду, 10 февраля.

Там отметили, что туристы не регистрировали свой поход в ведомстве. Связь с ними есть.

— На данный момент группа находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, — уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что туристы из столицы приехали на перевал Дятлова, чтобы почтить память погибшей в 1959 году группы, и перестали выходить на связь.

Читайте также: Пропавшую в горах Чечни группу из 14 человек нашли спустя сутки

туристыЕкатеринбургПеревал Дятлова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте