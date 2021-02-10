Стало известно местонахождение «пропавшей» на перевале Дятлова группы москвичей

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Группа туристов из Москвы, которую ранее СМИ посчитали пропавшей на перевале Дятлова, на данный момент находится в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в среду, 10 февраля.

Там отметили, что туристы не регистрировали свой поход в ведомстве. Связь с ними есть.

— На данный момент группа находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, — уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что туристы из столицы приехали на перевал Дятлова, чтобы почтить память погибшей в 1959 году группы, и перестали выходить на связь.

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