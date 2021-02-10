Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
База знаний голосового помощника ЕДЦ расширилась новыми темами
Фото: pixabay.com

База знаний голосового помощника ЕДЦ расширилась новыми темами

Анастасия Колоскова

Город

Голосовой помощник Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) расширил базу знаний и может принимать от горожан заявки на уборку снега во дворах или жалобы на свисающие с крыш сосульки и скользкие тротуары.

Робот, задействованный в работе горячей линии Единого диспетчерского центра с осени 2020 года, уже зарекомендовал себя в оповещении горожан о начале отопительного сезона. Позже он стал принимать заявки о проблемах с отопительными приборами и отсутствии тепла. Голосовой помощник принял около 70 процентов от общего числа обращений на горячую линию по вопросам отопления — всего около 76 тысяч звонков.

— Общегородской контакт-центр не первый год использует технологии распознавания и синтеза речи, чтобы более оперативно обрабатывать звонки. Москвичам не требуется ждать ответа обычного специалиста, достаточно лишь передать информацию роботу, — цитирует руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что заявку можно оставить по телефону Единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53.

Читайте также: Столичные соцработники оказали более 60 тысяч услуг заболевшим коронавирусом

услуги ЖКУроботединый диспетчерский центр (ЕДЦ)
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте