База знаний голосового помощника ЕДЦ расширилась новыми темами

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Голосовой помощник Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) расширил базу знаний и может принимать от горожан заявки на уборку снега во дворах или жалобы на свисающие с крыш сосульки и скользкие тротуары.

Робот, задействованный в работе горячей линии Единого диспетчерского центра с осени 2020 года, уже зарекомендовал себя в оповещении горожан о начале отопительного сезона. Позже он стал принимать заявки о проблемах с отопительными приборами и отсутствии тепла. Голосовой помощник принял около 70 процентов от общего числа обращений на горячую линию по вопросам отопления — всего около 76 тысяч звонков.

— Общегородской контакт-центр не первый год использует технологии распознавания и синтеза речи, чтобы более оперативно обрабатывать звонки. Москвичам не требуется ждать ответа обычного специалиста, достаточно лишь передать информацию роботу, — цитирует руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что заявку можно оставить по телефону Единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53.

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