Столичные соцработники оказали более 60 тысяч услуг заболевшим коронавирусом

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Социальные работники с начала введения ограничительных мер оказали более 60 тысяч услуг москвичам из групп риска, заболевшим коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак.

Отмечается, что с заболевшими COVID-19 жителями работают сотрудники, имеющие антитела после вакцинации или перенесенного заболевания. Соцработники доставляют им продукты питания, лекарства, необходимые товары и корм для животных.

— Нам важно, чтобы москвичи чувствовали себя максимально комфортно в любых ситуациях, поэтому социальные работники предоставляют услуги заболевшим COVID-19 москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, которые проходят лечение на дому, — цитирует Евгения Стружака официальный сайт мэра Москвы.

Оставить заявку на получение услуг можно на горячей линии комплекса социального развития столицы по телефону: +7 (495) 870-45-09.

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