Спасатели потушили пожар на западе столицы
Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий
Московские пожарные потушили возгорание в бытовке, произошедшее утром в среду, 10 февраля, в Кунцеве. Об этом сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ.
Уточняется, что пожар произошел на улице Ивана Франко. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
На место происшествия прибыли столичные пожарные, которым удалось потушить огонь в кратчайшие сроки.
По данным департамента, при пожаре погибли люди. Количество жертв не уточняется.
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