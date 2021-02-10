Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спасатели потушили пожар на западе столицы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Спасатели потушили пожар на западе столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Московские пожарные потушили возгорание в бытовке, произошедшее утром в среду, 10 февраля, в Кунцеве. Об этом сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ.

Уточняется, что пожар произошел на улице Ивана Франко. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Спасатели потушили пожар на западе столицыФото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

На место происшествия прибыли столичные пожарные, которым удалось потушить огонь в кратчайшие сроки.

По данным департамента, при пожаре погибли люди. Количество жертв не уточняется.

Читайте также: Человека спасли из горящей квартиры на северо-западе столицы

возгораниепожарпогибшие
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте