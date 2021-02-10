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Иммунолог рассказала о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
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Иммунолог рассказала о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу

Анастасия Чанцева

Общество

Израиль, где вакцинация идет очень активно, уже приближается к выработке коллективного иммунитета. Об этом сообщила иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.

— В Израиле уже привито 3,5 миллиона, плюс еще 700 тысяч человек официально переболели. Получается, порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. И вы понимаете, что это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно. Я думаю, что мы идём к коллективному иммунитету семимильными шагами, - заявила Степенская.

Профессор назвала формулу, которая позволяет рассчитать нужное число людей для выработки коллективного иммунитета, исходя из показателя заражаемости. До появления британского штамма этот показатель для COVID-19 составлял 2,5. Британский вариант вируса увеличивает этот показатель до 4, сообщает РИА Новости.

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