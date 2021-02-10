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Жители столицы смогут привиться от коронавируса еще в трех торговых центрах
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жители столицы смогут привиться от коронавируса еще в трех торговых центрах

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 61А Карта всех событий

В среду, 10 февраля, выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать в торговых центрах «Калужский», «Щелковский» и «Водный». Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в торговых центрах «Океания» и «Город» выездные бригады завершили прививку первым компонентом препарата и начали ставить второй компонент проходящим здесь вакцинацию москвичам.

Уточняется, что со следующей недели жители столицы смогут привиться от коронавируса вторым компонентом также в торговых центрах «Саларис» и «Л-153».

Для получения бесплатной вакцины не нужна предварительная запись, необходимы лишь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 приступили к работе в столице 18 января. Также для москвичей ежедневно с 08:00 до 20:00 открыты 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Получить вакцину можно и в 59 частных медицинских организациях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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