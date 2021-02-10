Один из старейших фонтанов столицы отреставрируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Петровский фонтан на Театральной площади был внесен в план по сохранению объектов культурного наследия, теперь его ждет реставрация. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

Фонтан получил название из-за своего расположения на Петровской площади (прежнее название Театральной площади — прим. «ВМ»). Он считается одним из старейших фонтанов столицы. В 1835 году он в числе других фонтанов был художественно оформлен по проекту скульптора Джованни Витали.

— Основную чашу поместили на постамент, а верхнюю чашу расположили на колонне, которую поддерживают четыре бронзовых амура. Эти фигурки олицетворяют все грани театрального искусства: трагедию, комедию, поэзию и музыку. Примечательно, что отлили их на одном из московских колокольных заводов. Таким образом, фонтан стал дополнительным украшением территории у Большого театра, — цитирует главу Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова официальный сайт мэра столицы.

Первоначально фонтан служил для набора воды, которая поступала из подземной сети водопровода, а от него по трубам были организованы водоотводы к ближайшим зданиям. Это позволяло обеспечить жителей столицы примерно 17 тысячами ведер воды в день.

В начале ХХ века вокруг фонтана разбили сквер и стали использовать сооружение исключительно в декоративных целях.

Отмечается, что последний раз объект культурного наследия федерального значения реставрировали в 1995 году. Его нынешнее состояние вновь требует ремонта. Так, на чугунных элементах появилась коррозия, а на бронзовых — потеки солей меди. Проект реставрации будет разработан в 2022 году.

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