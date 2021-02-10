Московский психолог рассказала, как справиться с «синдромом пятницы» на работе

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Чтобы в конце рабочей недели не чувствовать себя уставшим и разбитым, нужно заранее распланировать свои выходные дни. Об этом рассказала глава сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

— «Синдром пятницы» имеет под собой разные составляющие, которые у определенных работников могут проявляться в той или иной степени. Людям, которые сильно устают за неделю, желательно пятничный день провести более спокойно, чтобы эмоционально наполниться после тяжелой рабочей недели, — уточнила Ермолаева.

Она посоветовала не откладывать на пятницу важные дела, которые требуют большой концентрации. И подумать о предстоящих выходных, чтобы настроиться на продуктивный лад.

— Пятница может быть как очень расслабленной, так и очень нервной, если горят сроки выполнения каких-то дел или неделя на работе была очень насыщенной. В любом случае следует провести время с пользой, наметить планы на следующую неделю, подвести итоги этой. Чтобы был завершенный гештальт рабочей недели, — пояснила Анна Ермолаева.

По словам психолога, некоторые люди не испытывают в конце рабочей недели стресс, потому что помнят о приближающихся выходных. Эти мысли приносят им позитивные эмоции, передает агентство городских новостей «Москва».

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