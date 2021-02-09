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«Выход есть всегда»: дептранс опубликовал мотивирующие картинки для пассажиров метро
Фото: Дептранс Москвы

«Выход есть всегда»: дептранс опубликовал мотивирующие картинки для пассажиров метро

Анастасия Чанцева

Город

Департамент транспорта столицы разместил на своем Telegram-канале мотивирующие картинки для пассажиров метро.

— Жизнь в большом городе бывает стрессом: кажется, что что-то не успел, где-то опоздал, оказался в месте, где быть совсем не планировал, — говорится в сообщении дептранса.

«Выход есть всегда»: дептранс опубликовал мотивирующие картинки для пассажиров метроФото: Дептранс Москвы

В заключение москвичам посоветовали позаботиться прежде всего о себе, чтобы все наладилось

«Выход есть всегда»: дептранс опубликовал мотивирующие картинки для пассажиров метроФото: Дептранс Москвы

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