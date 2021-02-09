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Дептранс рассказал о самых популярных дизайнах тематических карт «Тройка»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Дептранс рассказал о самых популярных дизайнах тематических карт «Тройка»

Анастасия Чанцева

Город

В приложении «Метро Москвы» можно не только привязать «Тройку», но и сохранить ее уникальный дизайн, который пользуется огромной популярностью у жителей столицы.

— Вы часто выбираете тематические карты, и мы вас понимаем. Такие «Тройки» — уже наша традиция. В прошлом году в тираж вышли 644 тысячи карт, посвященных открытию новых станций, линий, важным датам и событиям, — всего 79 видов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Самые полюбившиеся дизайны: «85 лет метрополитену», «Хвосты и лапки», «Мотофестиваль» и «Третьяковская галерея».

Ежедневно 94 процента пассажиров метро используют карту «Тройка», а в рамках премии Transport Ticketing Global она была признана одной из самых умных транспортных карт в мире.

Теперь «Тройками» пользуются и жители Московской области, кроме того, уже в этом году карта может быть запущена еще в 25 регионах, в том числе в Ленинградской области.

Читайте также: Дептранс раскрыл подробности судебного иска производителя «Троек» к столичному метро

Метрокарта «Тройка»Департамент транспорта Москвы
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