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Дептранс раскрыл подробности судебного иска производителя «Троек» к столичному метро
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дептранс раскрыл подробности судебного иска производителя «Троек» к столичному метро

Юлия Ямпольская

Город

Столичный департамент транспорта раскрыл подробности судебного иска компании «Ориенкарт» к московскому метро. Информация об этом появилась во вторник, 9 февраля, в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что метро удержало 3,678 миллиона рублей неустойки — это штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. На данный момент «Оренкарт» намерена взыскать с метрополитена эту сумму с процентами — 3,9 миллиона рублей.

— Мы тестировали карты от этого подрядчика четыре раза и уведомляли поставщика о том, что нарушения надо устранить. Например, в одной партии «Троек» от «Ориенкарта» более половины карт вообще не сработали при тестировании, — уточнили в ведомстве.

Стало известно, что поставщик не только сорвал сроки поставок, но и прислал продукцию с браком. Транспортные карты не работали ни на турникетах, ни в автоматах по продаже билетов. Компания пыталась сдать в метро неработающие «Тройки», не отвечающие требованиям техзадания.

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