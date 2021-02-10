Свыше 64 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье за 2020 год
Учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов за 2020 год. Такую информацию региональный минздрав предоставил «Радио 1».
— Сложная эпидемическая обстановка не смогла повлиять на донацию. Активные и неравнодушные граждане продолжали сдавать свою кровь ради того, чтобы спасти чью-то жизнь, — отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
По ее словам, благодаря этим людям Подмосковье полностью обеспечивает донорской кровью и ее компонентами, которые особенно значимы для пациентов с тяжелыми травмами, большой кровопотерей и так далее. Заготовленная в регионе донорская кровь поступает в медицинские учреждения Московской области.
Мария Аппалуп также напомнила, что подмосковная станция переливания крови работает без выходных с 8 до 14 часов по адресу Москва, улица Металлургов, 37а.
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