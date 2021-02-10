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«Мелкое пакостничество»: в Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter МИД
Фото: pixabay.com

«Мелкое пакостничество»: в Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter МИД

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов прокомментировал попытки Украины добиться деактивации Twitter-аккаунта Министерства иностранных дел России в Симферополе в среду, 10 февраля.

Ранее посольство Украины в США совместно с украинским дипведомством и генконсульством Украины в Сан-Франциско выступили против верификации Twitter-аккаунта представительства МИД России в Крыму. Они потребовали деактивации аккаунта. Представители страны заявили, что аккаунты российской власти в Крыму «не могут быть официальными и легитимными».

— Тактика мелкого пакостничества, к которой прибегает посольство Украины в США, не может не вызвать сожаления, — сказал Александр Молохов.

Он сообщил, что до официального аккаунта представительства российского МИД Киев все равно не сможет дотянуться. Украина тщетно пытается поставить под сомнение верифицированный статус аккаунта, передает слова специалиста РИА Новости.

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