МИД РФ назвал ключевые площадки для решения кризиса на Украине

Фото: МИД РФ

«Нормандский формат» и контактная группа по Донбассу остаются ключевыми площадками для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Он напомнил, что именно по итогам встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины 6 июня 2014 года в Нормандии была создана контактная группа в качестве площадки для прямого диалога между непосредственными сторонами внутриукраинского конфликта — Киевом, Донецком и Луганском — в целях его урегулирования при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и РФ, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

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