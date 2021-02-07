Кравчук призвал украинских военных в Донбассе «отвечать выстрелом на выстрел»

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Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что на обстрелы украинских силовиков в Донбассе следует реагировать зеркально. Об этом он заявил в воскресенье, 7 февраля, в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, со стороны республик Донбасса в последние дни ведутся обстрелы.

— Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел, — отметил Кравчук.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

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