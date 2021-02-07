Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кравчук призвал украинских военных в Донбассе «отвечать выстрелом на выстрел»
Фото: Youtube.com / 112 Украина

Кравчук призвал украинских военных в Донбассе «отвечать выстрелом на выстрел»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что на обстрелы украинских силовиков в Донбассе следует реагировать зеркально. Об этом он заявил в воскресенье, 7 февраля, в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, со стороны республик Донбасса в последние дни ведутся обстрелы.

— Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел, — отметил Кравчук.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

Читайте также: Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

Леонид КравчукДонбассУкраина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте