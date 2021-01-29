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Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу
Фото: youtube.com / 112 Украина

Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что переговоры с Россией зашли в тупик. Об этом он заявил в пятницу, 29 января, в эфире телеканала «Наш».

— С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, — отметил Кравчук.

Он пожаловался, что Россия якобы давит на Украину, и призвал действовать теми же методами.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

Читайте также: Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ не стоит на повестке

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