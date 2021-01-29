Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ не стоит на повестке

Фото: youtube.com/TASS

Вопрос вхождения Донбасса в состав России не стоит на повестке ни прямо, ни косвенно. Об этом в пятницу, 29 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее журналист Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, призвала присоединить эти территории к российским.

Однако Песков подчеркнул, что позиция Симоньян не отражает официальную позицию властей РФ и с ней не совпадает.

— Такого вопроса на повестке дня не стоит, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что название форума — «Русский Донбасс» — не режет слух и, на его взгляд, оно «абсолютно нормальное».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

Читайте также: Украина запретила въезд на свою территорию Тиграну Кеосаяну