Мужчина открыл стрельбу у ресторана в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

В Москве полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу около одного из ресторанов. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по столице в среду, 10 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 февраля примерно в 0:53 на Большой Пироговской улице.

— Неизвестный произвел выстрел около ресторана. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, задержали мужчину и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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