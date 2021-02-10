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Мужчина открыл стрельбу у ресторана в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мужчина открыл стрельбу у ресторана в центре Москвы

Наталия Белова

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Большая Пироговская улицаКарта всех событий

В Москве полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу около одного из ресторанов. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по столице в среду, 10 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 февраля примерно в 0:53 на Большой Пироговской улице.

— Неизвестный произвел выстрел около ресторана. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, задержали мужчину и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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