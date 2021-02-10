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Ряд участников организации «Свидетели Иеговы»* задержали в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ряд участников организации «Свидетели Иеговы»* задержали в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица ДыбенкоКарта всех событий

Ряд организаторов и рядовых участников ячеек запрещенной в РФ организации «Свидетелей Иеговы»* задержали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по столице в среду, 10 февраля.

Уточняется, что в столице было возбуждено уголовное дело в связи с незаконной работой «Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России» с 2017 года. По данным следователей, сборы участников проходили как очно, так и в режиме онлайн. Дело завели по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Так, в период с сентября 2017 года по настоящее время ряд граждан, которые знали о вступившем в законную силу решении Верховного суда о запрете работы указанной организации, создали действующее подразделение. Встречи участников группы проходили в квартире дома по улице Дыбенко.

— В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что правоохранители проводят обыски по 16 адресам в связи с уголовным делом о незаконной работе организации.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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