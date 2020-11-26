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Суд в Москве не стал арестовывать троих участников центра «Свидетели Иеговы»*
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд в Москве не стал арестовывать троих участников центра «Свидетели Иеговы»*

Виктория Родимкина

Происшествия

Пресненский районный суд Москвы продлил срок задержания троим участникам запрещенной организации «Свидетели Иеговы»* по делу об организации экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая в четверг, 26 ноября.

По ее словам, четвертый задержанный по делу был отправлен под домашний арест.

— Пресненским районным судом Москвы отказано в удовлетворении в ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ, Шаталова Сергея Григорьевича, — сказала Лела Кокая.

Еще троим задержанным срок задержания был продлен на 72 часа.

Ранее стало известно, что следователи просили суд арестовать четверых обвиняемых по делу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, ранее сообщалось, что пятеро участников запрещенной организации не признали своей вины.

Ранее по факту возобновления работы экстремистской организации в Москве было возбуждено уголовное дело. Встречи участников центра проходили на Челюскинской улице. Члены группы изучали религиозную литературу и сведения в других источниках информации, которые пропагандируют учение данной организации.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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